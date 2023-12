Pünktlich zum Weihnachtsmarkt in Stendal wird die Eisbahn eröffnet.

Die Eisbahn in Stendal wird aufgebaut

Die Eisbahn 2023 in Stendal wird aufgebaut.

Stendal - Der Weihnachtsmarkt in Stendal bahnt sich förmlich an. Was nämlich nicht fehlen darf, ist die Eisbahn, die nach mehreren Jahren endlich wieder auf dem Winckelmannplatz aufgebaut wird.

Eröffnet wird sie zum Start des Stendaler Weihnachtsmarktes am Donnerstag, 14. Dezember. Aus Kostengründen wird die Eisbahn nur bis Sonntag, 7. Januar, betrieben, heißt es aus dem Rathaus.