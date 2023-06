Die Amtszeit von allen 20 Ortsbürgermeistern der Einheitsgemeinde Bismark endet am 30. Juni 2024.

Bismark - Obwohl die Amtszeit der 20 Ortsbürgermeister in der Einheitsgemeinde Bismark am 30. Juni 2024 endet, werden im Frühjahr des kommenden Jahres keine neuen gewählt. Das hört sich erst einmal kurios an, entspricht aber der Realität.