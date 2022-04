Die Kandidaten im Wahlkreis 66 - Altmark - zur Bundestagswahl 2021 im Überblick

Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt.

Stendal - So viel Wahlkampf war selten. Kaum ein Abend verging, in denen die Kanzlerkandidaten und Spitzen der Parteien ohne eigenen Bewerber nicht in „Triellen“, „Septellen“ oder als Solisten in ausführlichen Fragerunden zu sehen waren. Etwas weniger Aufmerksamkeit wurde den Bewerbern aus dem Wahlkreis 66 – bestehend aus beiden Altmarkkreisen zuteil. Doch auch sie haben sich in den vergangenen Wochen nicht geschont.