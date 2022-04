Die Maske ist gefallen: Wie Menschen im Kreis Stendal auf die Corona-Lockerungen reagieren

Die Maske ist in vielen Bereichen keine Pflicht mehr - auch im Kreis Stendal.

Stendal - Hereinspaziert – ohne Maske. Die Ersten, die das Ende der Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz tragen zu müssen, hautnah erleben konnten, waren Kunden von Tankstellen. Die Ver- und Gebotsschilder an Eingangstüren – beispielsweise bei Hoyer in Stendal – sind über Nacht verschwunden. Wie fast überall in den Städten und Gemeinden im Landkreis. Kaum noch ein Geschäftsinhaber fordert, Mund und Nase zu bedecken.