Die Russen: Wiederholt sich die Geschichte?

Die zivilisierte Welt ist entsetzt über die Verbrechen Putins in der Ukraine. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Wiedervereinigung Deutschlands waren sowjetische Streitkräfte auch in der DDR stationiert. Dass Angehörige der Roten Armee sowohl mit den eigenen Soldaten, als auch mit der Bevölkerung hierzulande ebenfalls nicht zimperlich umgingen, kann der Tangermünder Wolfgang Lippert, Jahrgang 1938, berichten.

Altmark - In mir haben sich eigene Erfahrungen und Erzählungen über Erlebnisse mit den sowjetischen Soldaten eingebrannt, die man in der DDR-Zeit nicht weitererzählen durfte. Sonst bestand Gefahr, Schaden zu nehmen oder sogar hinter Gittern zu landen, wie heute in Putins Russland.