Das Festwochenende zum Rolandfest naht. In Stendal kommt es deshalb ab 31. Mai bis zum 5. Juni zu mehreren Beeinträchtigungen im Stadtverkehr.

Diese Straßen sind zum Rolandfest in Stendal gesperrt

Das Rolandfest ist die größte Freiluftveranstaltung 2023. Für die Veranstaltung in Stendal sind einige Straßen gesperrt.

Stendal - Das Rolandfest naht, und wie jedes Jahr werden deshalb in Stendal die Parkplätze knapp und Straßen in der Altstadt gesperrt. Die Pressestelle der Stadt informiert, welche Abschnitte genau von Sperrungen betroffen sein werden und welche Ausweichmöglichkeiten es für Autofahrer gibt.

Marktbereich und WinckelmannplatzVon Donnerstag, 1. Juni, bis Montag, 5. Juni, werden für die Bühne 1 auf dem Marktplatz und den Bereich Mittelaltermarkt (Bühne 3) auf dem Winckelmannplatz die folgenden Straßenabschnitte gesperrt: Bruchstraße ab Parkplatz Ramelow, Breite Straße ab Altstadt-Hotel, Kornmarkt, Markt und Marienkirchstraße. Die Priesterstraße ist für Anwohner nur über die vorübergehende Sackgasse beim Haus der Vereine möglich.

Schadewachten Der Schaustellerbereich zieht in diesem Jahr zum ersten Mal in den Schadewachten. Daher muss die Prachtstraße ab Mittwoch, 31. Mai, 9 Uhr, bis Montag, 5. Juni, 9 Uhr, komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Öffentlicher NahverkehrAuch die Buslinien im Innenstadtbereich sind betroffen: Ab dem 1. Juni wird die Haltestelle Winckelmannplatz in der Bruchstraße nicht mehr angefahren. Ab 31. Mai wird der Bus nicht mehr über den Schadewachten fahren. Ab dem 6. Juni fahren die Buslinien wieder wie gewohnt. Wer mit dem Bus in die Innenstadt möchte, muss weite Wege in Kauf nehmen und auf die Haltestellen Bahnhofstraße, Parkstraße und Bismarckstraße ausweichen, teilte das Rathaus mit.

Parkplätze Wer mit dem Auto anreist, für den gibt es mehrere Alternativen, das Auto abzustellen. „Beispielsweise am Nordwall und am Schützenplatz“, erklärt Susanne Hellmuth von der Pressestelle der Stadt. Eine weitere kostenfreie Parkmöglichkeit sei an der Ecke Parkstraße/Bruchweg zu finden.