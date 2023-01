Einwohnerstatistik Dieser Ort im Landkreis Stendal erlebt einen Babyboom

In der aktuellen Einwohnerstatistik der Einheitsgemeinde Bismark ist ein Rückgang von 117 Menschen zu verzeichnen. In dem Ort Schinne gab es jedoch einen regelrechten Babyboom. Was sind die Gründe dafür?