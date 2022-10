Digitales Mäuserennen an der Tafel: Mit iPad & Co. macht Schule noch mehr Spaß

86 IPad-Tablets und neun digitale Tafeln, die wie ein riesiges Handy-Display funktionieren, sind in der Grundschule „Am Tanger“ in Tangerhütte eingezogen. 115.000 Euro hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in die Hand genommen und mit Profi-Unterstützung ein digitales Lernumfeld geschaffen, das Spaß macht.

Tangerhütte - 19 kleine, bunte Mäuse flitzen über die große, digitale Tafel. Während an den Tablets auf den Schultischen fieberhaft gerechnet wird, zeigt die Tafel den Fortschritt jedes Einzelnen an und wertet sekundenschnell aus, wer beim Rechnen ganz vorne liegt. Bei anderen Aufgaben müssen die Kinder hochsteigende Ballons mit dem richtigen Ergebnis an der Tafel erwischen. So macht Mathe richtig Spaß.