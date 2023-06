Pfarrer Markus Schütte (links) zeigt dem SPD-Bundestagsabgeordneten Herbert Wollmann in Stendal von Feuchtigkeit beschädigte Gedenksteine.

Stendal - Von Feuchtigkeit zerfressene Kalkstein-Bodenplatten, marode Gedenktafeln und bröckelnde Ziegelsteine – der Dom St. Nikolaus in Stendal ist in keinem guten Zustand.

Das Problem ist bereits seit Jahren bekannt, aber so wirklich vorangeht nichts – weil das Geld fehlt. Die letzte Innenraumgestaltung in dem historischen Gebäude ist schon mehr als 100 Jahre her,...