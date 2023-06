Döner für 99 Cent im Altmarkpark in Stendal: Ein Angebot, dass sich viele Kunden am Eröffnungstag nicht entgehen lassen.

Stendal - Wie der Pommes-Automat am Bahnhof in Stendal muss sich auch das rasant schnell herumgesprochen haben: Döner für nur 99 Cent. Wo? Nicht in Magdeburg oder Berlin, sondern in Stendal im Altmarkpark.

Im größten Einkaufszentrum im Norden von Sachsen-Anhalt öffnete am Donnerstag, 8. Juni, ein Döner-Imbiss seine Pforten und lockte die Kundschaft mit dem sensationell niedrigen Preis von 99 Cent für einen Döner. Allem Anschein nach mit Erfolg.

1000 Kunden zur Eröffnung in neuen Döner-Imbiss in Stendal

Unentwegt bildete sich in der Ladenzeile vor dem Star Bistro in Nachbarschaft des E-Centers eine lange Schlange. „Wir sind froh, dass so viele zur Eröffnung gekommen sind“, sagt der Inhaber gegenüber der Volksstimme. Er rechne am Eröffnungstag mit ungefähr 1000 Kunden.

Die Schnäppchenjagd im neuen Imbiss in Stendal hält übrigens noch bis Sonnabend, 10. Juni, an - wobei zwei Euro mehr verlangt werden. Zu Wochenbeginn wird sich der Döner-Preis dann einpegeln, wie für Stendal typisch bei sechs Euro.