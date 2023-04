Die Kunstform Drag, die noch vor wenigen Jahrzehnten ausschließlich in Schwulenbars lebte, füllt mittlerweile Laufstege, Konzerthallen und Theatersäle. Drag Queens sind gefragt wie nie zuvor. Auch in einem altmärkischen Dorf hat ein junger Mann das Spiel mit den Geschlechterrollen für sich entdeckt.

Drag Queen Abby Tension aus der Altmark tritt in ganz Sachsen-Anhalt auf

Drag Queen Abby Tension auf dem Christopher-Street-Day in Stendal 2022

Stendal/Hindenburg - Trixie Mattel, Bianca del Rio, Shangela, Katya Zamolodchikova, Courtney Act, Jinkx Monsoon und Raja Gemini sind die Namen von Teilnehmerinnen der US-Reality-Fernsehsendung „RuPauls Drag Race“. Das ist eine Art „Germanys Next Topmodel“ für Travestie-Künstlerinnen und -Künstler, für die sich inzwischen eine weltweit schnell wachsende Fangemeinde interessiert. Drag Queens werden inzwischen für Modeschauen gebucht, treten in Musicals am Broadway auf oder füllen mit Konzerten und Stand-up-Comedy riesige Veranstaltungshallen.