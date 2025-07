Dritte Hamburg-Fähre made in Tangermünde wird getauft

September 2024: Fähre Nummer 3 für den Hamburger Hafen wird in Tangermünde in die Elbe gelassen.

Tangermünde. - Die feierliche Taufe des letzten von drei neuen Fähren, die in der Werft der Schiffbau- und Entwicklungsgesellschaft Tangermünde (SET) in den vergangenen Monaten gebaut worden waren, findet in Hamburg statt.