DRK-Kita „Sausewind“ in Tangermünde hat eine neue Leiterin

Tangermünde - Die Arbeit im Team steht und fällt mit der Leitung. In einer Kindertagesstätte ist das Team zudem auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Nicht ganz so optimal lief das in den vergangenen Monaten in der Tangermünder DRK-Kita „Sausewind“. Ein Grund war der mehrfache Leitungswechsel.