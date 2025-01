Vor dem Landgericht Stendal gibt es am mittlerweile zehnten Verhandlungstag eine neue Entwicklung. Im Prozess um den vermutlich größten Drogenfund der Altmark sind Aufnahmen aufgetaucht.

Drogen-Prozess in der Altmark: Video soll Übergabe einer Tasche zeigen

Kokain, Crystal Meth & Co.

Stendal - Mit dem mittlerweile zehnten Verhandlungstag ist am Mittwoch der Prozess um den vermutlich bislang größten Drogenfund in der Altmark am Stendaler Landgericht fortgesetzt worden.