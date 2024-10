Dealer aufgeflogen Drogenbande aus Tangermünde vor Gericht: Kokain und Crystal Meth im großen Stil hergestellt und verkauft.

In der Drogenküche in einem Zweifamilienhaus in Tangermünde im Landkreis Stendal sollen Angeklagte rund 70 Kilogramm Amphetamin hergestellt haben - darunter Kokain und Crystal Meth. Die Drogen haben einen Marktwert von mehreren Hunderttausend Euro.