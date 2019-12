Eine Kutsche und ein Auto stießen am Freitag in Büste zusammen. Archivfoto: Rene Ruprecht/dpa

Büste l Eine 23-jährige Autofahrerin wollte am Freitag gegen 17.30 Uhr aus ihrer Hofeinfahrt an der Bismarker Straße in Büste fahren. Dabei übersah sie eine Kutsche, es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Kutscher verließ mit seinem Gefährt den Unfallort, Zeugen konnten ihn aber namentlich benennen. Die Polizei fand ihn wenig später und bat zum Atemalkoholtest, denn der Atem des Mannes verriet schon einen Alkoholkonsum. Das Ergebnis: 0,99 Promille.