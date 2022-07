E-Auto: Warum in Stendal die Stadtwerke ihre Preise an den Ladesäulen nicht erhöhen

Die Stadtwerke Stendal haben ihr Angebot an öffentlichen Stromtankstellen für E-Autos im Stadtgebiet erweitert. Wo die nächsten Ladesäulen aufgestellt werden sollen.

Jörg Rosenlöcher (links) und Holger Meinen zeigen den Kopf des Schnell-Ladekabels in der Bruchweg in Stendal.

Stendal - „Die Zahl der E-Autos nimmt in der Öffentlichkeit zu. Das wollen wir unterstützen“, sagt Philipp Marggraf, Assistent der Geschäftsführung der Stadtwerke Stendal. Daher hat das Unternehmen Anfang März zwei neue öffentliche Ladesäulen in Wüste Worth und im Bruchweg in Stendal aufgestellt. Warum die Stadtwerke die Preise pro Kilowattstunde (kWh) nicht erhöht haben.