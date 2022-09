AG Fahrradfreundliche Kommunen E-Bike-Ladesäule in Tangerhütte hängt an neuer Vereinsmitgliedschaft

Tangerhütte will im neuen Verein „AG Fahrradfreundliche Kommunen in Sachsen-Anhalt“ dabei sein, auch wenn das Geld an allen Ecken fehlt. Ein wenig fühlt man sich auch unter Druck gesetzt, denn wenn Tangerhütte nicht beitritt, müsste es die im Juli erst aufgestellte E-Bike-Ladesäule in Grieben zurück geben.