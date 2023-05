Brandschutz Ehrenamt: Feuerwehr Stendal zeichnet ersten Partner aus

Retten, Löschen, Bergen, Schützen – das sind die Aufgaben der Feuerwehren. Damit sie diese auch erfüllen können, braucht es Unternehmen, die als „Partner der Feuerwehr“ die Einsatzkräfte bei ihrer Pflicht unterstützen. Am Tag der offenen Tür am 1. Mai wurde der erste Partner in Stendal ausgezeichnet.