Seit 2012 gibt es im Landkreis Stendal ehrenamtliche Familienpaten. Jetzt wird für drei Monate eine Vertretung in Stendal gesucht.

Stendal l Es klingt nach einer einfachen Aufgabe: Familien im Alltag unterstützen, Freizeitaktivitäten unternehmen, zu Arzt- und Behördengängen begleiten und den Kindern bei den Hausaufgaben helfen oder einfach nur mit ihnen spielen. Doch diese Aufgabe verlangt nicht nur Zeit, sondern vor allem: Vertrauen. Und nicht zuletzt ein großes Herz.

Esther Mailand ist ein Mensch, dem all dies liegt. Seit Oktober 2019 ist sie eine von rund 40 Familienpaten im Landkreis Stendal. Die 23-Jährige steckt mitten in ihrem Studium der Rehabilitationspsychologie und hat sich, sagt sie, „schon immer ehrenamtlich, politisch und gesellschaftlich engagiert“. Per Zufall sei sie auf das Projekt Familienpaten aufmerksam geworden, habe sich beim koordinierenden Verein Kinderstärken vorgestellt und steht nun einer syrischen Familie mit drei Kindern zur Seite, die seit einigen Jahren in Deutschland lebt und deren Muttersprache Kurdisch ist.

Ideal wäre eine Frau

Das jüngste Kind ist zwei Jahre alt, die beiden älteren Kinder, zehn und zwölf Jahre alt, sprechen gut Deutsch, der Vater fast gar nicht, die Mutter versteht es besser, als sie es sprechen kann. Sie wohnen in Stendal-Stadtsee und brauchen Hilfe vor allem bei Behörden- und Arztgängen, bei Schriftverkehr und der Betreuung der beiden Schulkinder, also bei den Hausaufgaben helfen, mit ihnen spielen oder mal etwas unternehmen.

Bilder Esther Mailand ist Studentin und Familienpatin in Stendal. Foto: Knappe



Susanne Becker ist über den Verein Kinderstärken die Patenkoordinatorin. Foto: Knappe



„Es hat von Anfang an harmoniert“, sagt Esther Mailand, die nun für August bis Anfang Oktober eine Vertretung sucht, die sich ebenso gut mit der Familie versteht. Sie selbst ist in dieser Zeit wegen eines Praktikums nicht in Stendal. Ideal wäre eine Frau, aber die Familie würde sich auch auf einen Mann einlassen.

Verein schult die Paten

Bei der Suche hilft selbstverständlich die Netzwerkkoordinatorin der Familienpaten – Susanne Becker. So wie sie allen Interessierten helfen wird, sich in die Aufgaben als Familienpaten hineinzufinden. „Wir hätten jetzt ja noch eine Übergangszeit, um die neuen Paten zu schulen, mit der Familie in Kontakt zu bringen und zu schauen, ob es passt. Es sollte auf jeden Fall jemand sein, der sich auf eine andere Kultur einlässt und bereit ist, dabei auch die eigenen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern.“ Wenn dieser jemand dann am Ende der Vertretungszeit sogar sagt, dass er oder sie gern dabeibleiben und Pate für eine andere Familie sein möchte, umso besser. Denn vor allem in Stendal würden wieder mehr Familienpaten gebraucht als derzeit im Einsatz sind, sagt Susanne Becker.

Ehrenamt mit Vertrag

Die Voraussetzungen dafür sind überschaubar: Man muss mindestens 18 Jahre alt und kinderfreundlich sein, sollte Zeit für etwa einen Besuch pro Woche mitbringen und Offenheit. „Es ist ein reines Ehrenamt, aber es wird ein Vertrag abgeschlossen“, so Becker. Sie selbst ist für alle Paten als Ansprechpartnerin da.

Am liebsten, so scheint es, wäre es Esther Mailand wohl, sie müsste gar nicht nach einer Vertretung suchen. So sehr ist ihr die Familie ans Herz gewachsen. „Sie ist wahnsinnig herzlich und zuvorkommend, ich erlebe jedes Mal, wie wertschätzend sie einem gegenüber sind. Und die beiden älteren Kinder sind sehr bemüht und sehr humorvoll.“ Doch Esther Mailand hat eben auch ihr eigenes Leben, das Studium geht weiter, und jetzt ist das Praktikum geplant. Aber wenn sie wieder da ist ab Oktober, „dann möchte ich gern in meine Familie zurück“.

Kontakt

Kontakt zur Patenkoordinatorin Susanne Becker vom Verein Kinderstärken : Tel. 03931/490748 (Die 8-12 Uhr, Mi 13-15 Uhr, Do 9-12 Uhr) oder per Mail: susanne.becker@kinderstaerken-ev.de