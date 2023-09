Wer eine Ehrenamtskarte in Stendal beantragen möchte, hat noch bis zum 31. Oktober 2023 Zeit dafür.

Ehrenamtskarte 2023 in Stendal - Es locken viele Rabatte

Die Ehrenamtskarte 2023 in Stendal kann noch bis zum 31. Oktober beantragt werden. Es locken Rabatte bei vielen Geschäften in der Hansestadt.

Stendal - Eine Ehrenamtskarte für das neue Jahr kann noch bis Dienstag, 31. Oktober, bei der Stadtverwaltung in Stendal beantragt werden. Mit dieser Ehrenamtskarte sind in vielen Geschäften und Lokalitäten, den sogenannten Akzeptanzstellen, Vorteile und Vergünstigungen verbunden, heißt es aus dem Büro des Oberbürgermeisters. Dazu gehören beispielsweise Rabatte bei Subway, Ranke Optik und verschiedenen Autohäusern in Stendal. Eine Liste der Akzeptanzstellen gibt es auf der Webseite der Stadt unter der Rubrik Ehrenamtskarte.

Antragsberechtigt sind Personen ab dem 14. Lebensjahr, die sich bereits mehr als ein Jahr in der Hansestadt Stendal oder einem der Ortsteile ehrenamtlich engagieren. Diese ehrenamtliche Tätigkeit muss bei Jugendlichen wöchentlich mindestens 1,5 Stunden Zeit in Anspruch nehmen oder jährlich 60 Stunden. Sobald die Volljährigkeit erreicht ist, muss die ehrenamtliche Tätigkeit 2,5 Stunden in der Woche oder 120 Stunden im Jahr ausgeübt werden.

Den Antrag zur Ehrenamtskarte finden Interessenten auf der Internetseite der Stadt Stendal.