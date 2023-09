Blick auf das Burgfest 2023 am Hafen am Freitagabend mit Hafen-Schänke (von links), Hotel Schloss Tangermünde auf der Burg Tangermünde, Riesenrad und Restaurantschiff „Störtebeker“.

Tangermünde - Tausende Menschen lockte es in die Kaiser- und Hansestadt Tangermünde. Ihr Ziel: das Burgfest. Die Stadt hatte sich herausgeputzt. Doch nicht alles ließ sich tatsächlich planen.

Von dieser hohen Kutsche aus grüßen Kaiser Karl IV. (Rüdiger Albrecht) und dessen Gemahlin (Anne Birkholz) das Volk beim Einzug in die Stadt. Foto: Anke Hoffmeister

Das Wetter spielte in diesem Jahr eine große Rolle. Bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius wurde noch kein Burgfest gefeiert. Das Ergebnis: Am Sonnabendnachmittag, als der Kaiser mit seinem Gefolge durch die Innenstadt zog, waren viel weniger Besucher unterwegs, als es die Tangermünder gewöhnt sind. Dafür füllte sich die Stadt am Abend. Das Gedränge hatte sich in die kühleren Nachtstunden verschoben.

Für mittelalterliche Klänge sorgten diese fünf Musikanten. Sie spielten nicht nur auf dem Burgberg, wie hier, sondern überall in der Stadt. Foto: Anke Hoffmeister

Kaiser Karl IV., nach wie vor von Rüdiger Albrecht aus Buch dargestellt, kam in diesem Jahr nicht zu Fuß wie im vergangenen Jahr und auch nicht hoch zu Pferd, wie vor 2020. Jürgen Böhm aus Meßdorf war mit einer beeindruckend großen und hohen Kutsche sowie vier Pferden der Rasse Rheinisch-Deutsches Kaltblut nach Tangermünde gekommen. „Sie kennen Mähdrescher und andere Maschinen“, erklärte der 69-Jährige am Bootshaus von Tangermünde.

Der einzige Straßenkünstler in diesem Jahr formte Ballonfiguren. Foto: Anke Hoffmeister

Dort hatten er und seine vier erfahrenen Begleiter, die ebenfalls ausgebildete Fahrer sind, das Gespann vorbereitet. Dort stiegen Kaiser und Gemahlin ein. Maik Bäthge, Günter Siegel, Tim Zimmermann und André Staar gingen jeweils neben einem Pferd und sorgten dafür, dass alles passt.

Für Anne Birkholz war es der zweite Auftritt an der Seite des Kaisers. Am Abend zuvor hatte sie bereits zum Festempfang des Kaisers, der erstmals am Freitagabend und nicht Sonnabendvormittag in der Alten Kanzlei ausgerichtet wurde, als Gemahlin ihr Debüt. „Ich wurde gefragt, ob ich das machen würde und habe ja gesagt“, erzählte sie. Das Kleid samt Kopfschmuck schneiderte Sabine Paucke in der Kostümwerkstatt.

Mit einem Höhenfeuerwerk wurden die vielen Tausende Besucher auch zum 34. Burgfest wieder beeindruckt. Foto: Jens Ernst

Die Kutsche brachte das Kaiser-Paar am Sonnabend bis zum Burgmuseum. Von dort aus ging es zu Fuß hinauf zur Burg. Ein mittelalterliches Quintett, gefolgt vom Fanfarenzug aus Lutherstadt Wittenberg und dem historische gekleideten Tangermünder Volk von jung bis alt , kündigte den Kaiser an. Die Festbesucher säumten den Weg und jubelten dem Kaiser zu.

Leonard und sein Bruder Jakob versuchten sich im Bogenschießen. Foto: Anke Hoffmeister

Am Fuße des Kapitelturm sprachen er und auch Tangermündes Bürgermeister Steffen Schilm (parteilos) zu den Gästen, die hinaufschauten und lauschten, Beifall spendeten und später den Tross wieder aus der Stadt hinaus begleiteten.

Ein handbetriebenes Karussell gehörte zum Bild des Marktes auf dem Burgberg. Foto: Anke Hoffmeister

Während Kaiser und Gefolge am Kapitelturm standen, verwandelte sich dieses Areal in einen Hochsicherheitstrakt. Jeder Besucher, der ein Foto von dort aus machen wollte, wurde von einer Personensperre daran gehindert und zurückgewiesen.

Historische und ungewöhnliche Spiele im Schatten der Schlossmauer und unter Nadelbäumen luden Jung und Alt zum Innehalten ein. Foto: Anke Hoffmeister

Die Menschen suchten während des 34. Burgfestes vor allem Schatten, sie saßen und zogen sich vielfach dorthin zurück, wo die Sonne nicht hinreicht. Für die vielen Händler und Fahrgeschäftbetreiber begann das Geschäft erst wirklich, als es Abend wurde. Ob mit „Tick2Loud“ auf dem Marktplatz, mit „Million Miles“ auf dem Burgberg oder mit dem Programm von Radio Brocken unterhalb des Burgbergs – überall vor den großen Bühnen und auch vor den vielen kleinen Bühnen überall zwischen Tor und Turm, an Hafen und Elbe wurde getanzt, geklatscht, gelauscht und gefeiert. Tangermünde feierte und mit seinen Bürgern auch jede Menge Gäste aus nah und fern.