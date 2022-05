Ein Konzept fürs Einkaufen soll her: Der Einzelhandel in Tangerhütte wandelt sich

In Tangerhütte sollen gleich drei große Discounter und Supermärkte neu entstehen. Der größte könnte ein Edeka-Markt am alten Gymnasium werden. Der Projektentwickler dieses Marktes lässt ein Einzelhandelskonzept für die gesamte Stadt auflegen, das Voraussetzung für eine geordnete Stadtentwicklung sein soll.

Tangerhütte - Es ist viel Bewegung in der Einkaufslandschaft der jüngsten Stadt der Altmark und die bildete auch Florian Schaeffer bei der ersten Vorstellung eines Einzelhandelskonzept-Entwurfs in Tangerhütte ab. Norma zieht vom Stadtrat an den Bahnhof, Penny vom Tanger in die Breite Straße und Edeka will sich auf dem alten Gymnasiums-Gelände ausdehnen.