Das Landgericht Stendal hat fünf junge Männer verurteilt, die zwischen Juni und November 2022 in mehrere Tankstellen eingebrochen sind. So lautet das Urteil.

Die Einbrecherbande aus Stendal die in mehrer Tankstellen eingebrochen ist, wurde verurteilt.

Stendal - Fünf junge Männer haben bei sechs Tankstelleneinbrüchen in Stendal Zigaretten im Wert von 10000 Euro gestohlen. Der Sachschaden ist doppelt so hoch. Die Angeklagten wurden am Landgericht Stendal wegen schweren Diebstahls und/oder schweren Bandendiebstahls verurteilt. Die härteste Strafe traf dabei den Ältesten der fünf Angeklagten.