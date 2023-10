Einbrecherbande steht in Stendal vor Gericht - 10.000 Euro an Zigaretten geklaut

Fünf junge Männer sollen in Stendal in Tankstellen eingebrochen sein und Tabakwaren im Wert von 10.000 Euro gestohlen haben.

Stendal - In Tankstellen einzubrechen, kann so einfach sein: Das dachten sich zumindest zwei junge Männer im Jahr 2022, nachdem sie ein Youtube-Video zu Einbrüchen gesehen hatten, sagt der Älteste der Angeklagten und mögliche Bandenkopf. Etwas mehr als ein Jahr später müssen sie sich mit drei weiteren Komplizen vor dem Landgericht Stendal verantworten. Es geht um sechs Einbrüche in vier Tankstellen in Stendal.