Beim Hoffest der Familie Trösken in der Hallstraße in Stendal führte die Gruppe Tanz-Fein historische Tänze vor.

Stendal - Die Hallstraße in Stendal kehrte für einen Tag in die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurück. Mit einem Fest auf dem Hof des Stendalers Michael Trösken und seiner Familie wurden Besucher am 22. Juli in die Zeit der Husaren (Truppengattung der leichten Kavallerie) zurückversetzt. Mit dem Fest wurde die Gründung des 10. Husaren-Regiments vor 210 Jahren in Magdeburg gefeiert. „Es ist nicht auf den Tag genau, aber das Jahr stimmt“, sagt Michael Trösken. Auf dem Hof seines Druck- und Werbegeschäfts veranstaltet der Stendaler regelmäßig Feste. Das erste im Jahr 1997. „Als der Sachsen-Anhalt-Tag hier gefeiert wurde.“

Die Altmark-Sänger gaben beim Hoffest in der Hallstraße in Stendal Lieder zum Besten. Foto: Leon Zeitz

Mit dabei war Wilfried Ex, der in die Rolle des Regiment-Sattelmeisters schlüpfte und die Besucher am Eingang mit seinem Sortiment aus Gürteln, Schnallen und Riemen begrüßte. „Die Sattelmeister wurden zwar militärisch ausgebildet, trugen aber selbst keine Waffen. Sie waren ökonomische Handwerker und haben vor Ort Sachen wie beispielsweise Satteltaschen repariert“, erklärt er.

Die Rolle des Sattelmeisters ist ihm wie auf dem Leib geschneidert, denn Wilfried Ex übte diesen Beruf selbst mehr als 30 Jahre lang aus. Mittlerweile ist er im Ruhestand und übernimmt nur noch kleine Reparaturarbeiten für Freunde und Bekannte. „Heutzutage möchte den Beruf keiner mehr machen. Es ist schade, dass er ausstirbt“, sagt der Altmärker wehmütig am Rande des Festes.

Wilfried Ex schlüpfte in die Rolle des Regiments-Sattelmeisters und bot seine Ware an. Foto: Leon Zeitz

Dass die Zeit der Husaren nicht nur militärisch geprägt war, zeigte die Veranstaltung mit einem Programm aus Gesang und Tanz. „Es war uns wichtig, die Vielseitigkeit dieser Epoche aufzuzeigen. Musik, Kultur, Kleidung – das gehört alles dazu“, sagte Peter Krupp.

Pferdebahn wichtig zur Brandbekämpfung in Stendal

Der Vorsitzende des Husarenvereins Stendal trat mit den Altmark-Sängern auf und gab einige Lieder zum Besten. Eines davon besang die Pferdebahn, die von 1892 bis 1926 auf den Straßen Stendals unterwegs war. Doch auch an diesem Tag konnten Besucher eine Fahrt mit der Bahn durch die Hansestadt unternehmen. Dafür ist Hans-Jürgen Schulz mit seinen beiden Kaltblütern Finja und Alvin aus Kalbe angereist, um Interessierten eine kurze Fahrt über Hallstraße und Schadewachten anzubieten.

Während beim Fest junge und alte Besucher von der Pferdebahn herumgefahren wurden, hatte sie früher noch einen anderen Zweck, weiß Michael Schneider, Leiter des Feuerwehrmuseums Sachsen-Anhalt in Stendal. „Die Pferdebahn war unter anderem Transportmittel für Schläuche. Sie war daher unglaublich wichtig, um Brände in der Stadt zu löschen“, erklärte er.

Besucher des Hoffestest konnten sich mit der Pferdebahn über den Schadewachten kutschieren lassen. Foto: Leon Zeitz

Einige Besucher kleideten sich zum Fest entsprechend. Besonderer Hingucker: Die Mitglieder der Gruppe Tanz-Fein, die den Gästen mehrere historische Gruppentänze vorführten.