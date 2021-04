Eine 70-Jährige möchte gemeinsam mit der Freiwilligen-Argentur Altmark e.V. gegen Einsamkeit in Stendal vorgehen

Stendal

Die Pandemie hat den meisten Menschen gelehrt, dass es gut sein kann, sich zurückzuziehen. Doch hinterlässt das Abstandhalten auch eine große Lücke. Menschen fühlen sich einsam.

Dass dieser Gefühlszustand nicht erst durch Corona aufgetreten ist, ist bekannt. Einsamkeit kann krank machen und die Lebensqualität mindern. Das hat auch Großbritannien erkannt und im Jahr 2018 das weltweit erste Ministerium für Einsamkeit gegründet. Doch fühlen sich überall auf der Welt Menschen einsam und verlassen, so auch in Deutschland.

Die 70-jährige Stendalerin Elisabeth Sziegoleit-Schirrmeister möchte sich nun der Einsamkeit in ihrer Heimatstadt entgegenstellen. Es ist ein Thema, welches ihr andauernd und immer wieder entgegentritt. „Das ist ein Problem der Gesellschaft,“ sagt sie. „Totale Isolation ist das Schlimmste was einem passieren kann.“

Mit Hilfe von Gesprächen Menschen verbinden

In ihrem Projekt, welches Sie gemeinsam mit der Freiwilligen-Agentur Altmark e.V. in Angriff nehmen will, möchte Sie Menschen zusammenführen und Gesprächspartnerschaften gründen.

Sie ist sich bewusst, dass Corona die Umsetzung nicht gerade begünstigt, denn gerne würde sie persönliche Treffen iniziieren, doch das ist zurzeit nicht umsetzbar. Daher wird sich erst einmal auf Videokonferenzen berufen. „Es ist ein holpriger Anfang, aber es sollen neue freundschaftliche Verbindungen geknüpft werden. Niemand hat es verdient, allein zu sein“, sagt Elisabeth Sziegoleit-Schirrmeister.

Durch Corona hat sich das Einsamkeitsgefühl noch einmal deutlich verschlimmert. „Man fühlt sich wie in einer Käseglocke. Alle verschanzen sich“, sagt sie.

Ihre Idee, gegen die Einsamkeit vorzugehen, bezieht sich dabei nicht nur auf die ältere Generation. Mitglieder jeder Altersgruppe können sich einsam und isoliert fühlen. „Generationen können dadurch verbunden werden und es schafft Vertrauen“, erklärt die ehemalige Tierärztin.

Auch, wenn Elisabeth Sziegoleit-Schirrmeister hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, bleibt sie hinsichtlich ihres Projekts realistisch. „Bisher gab es nur einige wenige Anrufe“, gibt sie schmunzelnd zu, „aber die Sache muss sich organisch entwickeln.“ Sie sieht es sogar als positiv an, wenn es erstmal langsam los geht und nach und nach mehr Interessierte dazu kommen würden.

Ihr großes Ziel ist es, dass letztendlich ein Netzwerk durch ganz Stendal entsteht, indem sich Menschen miteinander austauschen können und gemeinsam ins Gespräch kommen. Doch selbst, wenn ihr Konzept „scheitern“ würde und nur ein oder zwei neue Beziehungen entstehen, wäre dies schon ein wirklicher Erfolg für sie.

Interessierte können per Mail lunalucie@web.de oder telefonisch unter 03931 25 76 25 Kontakt aufnehmen.