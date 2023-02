Einkaufen in Stendal Pläne veröffentlicht: Was wird aus den alten NP-Discount-Märkten?

NP ade – die Discounter-Kette von Edeka gehört bald der Vergangenheit an. Nach und nach werden die Märkte in die neue Marke „nah & gut“ beziehungsweise Edeka umgebaut – auch in Stendal.