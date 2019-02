Die Feuerwehr rückte am Freitag in Stendal zur Musikschule aus. Der Alarm erwies sich als Fehlalarm. Archivfoto: Martin Rieß

Einen Fehlalarm gab es am Freitag in der Musik- und Kunstschule in Stendal.

Stendal l Arbeiten an der Heizungsanlage der Stendaler Musik- und Kunstschule lösten am Freitag einen Alarm aus. Gegen 11.45 Uhr rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr in der Poststraße an. Gemeinsam mit der Polizei kontrollierte sie die Räumlichkeiten und konnte wenig später Entwarnung gegen – Fehlalarm.

