Bewohner und Händler in der Breiten Straße in Stendal fühlen sich von Lärm gestört. Die Stadt reagiert.

Einschränkungen für Straßenmusiker in Stendal geplant

Geht so manchen auf die Nerven: Straßenmusik in Stendal.

Stendal - In vielen Städten gehören sie zum Stadtbild einfach mit dazu: Straßenmusiker. In Stendal geben Künstler vor allem in der Breiten Straße immer wieder ihr musikalisches Können zum Besten. Für manche Menschen ein Ärgernis.