Die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft saniert ihren Hauptsitz in Stendal. Dafür müssen sie eines der Bürogebäude abreißen lassen. Dabei ist große Vorsicht geboten.

Einsturzgefahr - Abriss in Stendal gestaltet sich schwieriger als gedacht

Stendal - Ein großes Loch klafft seit kurzem in der Häuserzeile der Weberstraße in Stendal. Grund dafür sind die Bauarbeiten für die neue Hauptverwaltung der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG). Im Zuge der Bauarbeiten ließ der Großvermieter das mittlere Gebäude seines Firmensitzes in der Innenstadt abreißen.