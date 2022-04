DDR-Baracke Einwohner von Weißewarte bei Tangerhütte wollen Schandfleck mit Altlasten mitten im Dorf loswerden

Das einstige BHG-Gebäude (Bäuerliche Handelsgenossenschaft) in Weißewarte, in dem früher Sämereien verkauft und später eine Videothek und schließlich eine Bankfiliale untergebracht waren, steht seit langen Jahren leer. Es ist ein Schandfleck mitten im Ort, finden viele Einwohner. Doch ein Abriss ist scheinbar gar nicht so einfach wie gedacht.