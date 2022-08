Eisenbahn und Theater in Stendal

Schauspieler Andreas Schulz gehörte von 2018 bis 2020 zum Ensemble am Theater der Altmark in Stendal. Für das Eisenbahntheater kommt er wieder das Stendal.

Stendal - Krieg, Verfolgung, Armut, Flucht – das sind Themen, die aktueller denn je sind und uns allen unter den Nägeln brennen. Es sind aber auch Themen, die bereits seit 150 Jahren das Leben der Menschen maßgeblich beeinflusst haben. Genau damit beschäftigt sich die Bremerhavener Künstlergruppe Kleinod, auch in Stendal.

Mit ihrem Eisenbahntheater, das vom 13. bis 15. September Station am Güterbahnhof Stendal macht, geht es genau darum: um Verfolgung, Flucht, Armut und Krieg. In dem spannenden Stück „Amerikalinie“ setzt das Eisenbahntheater ein Stück in sieben Güterwaggons auf die Gleise, das in acht unterschiedlichen Szenen, die Schicksale von Auswanderern unterschiedlicher Epochen in Szene setzt. Es sind Erzählungen von Menschen, die wegen Krieg, Verfolgung und Armut in die Neue Welt – also Nordamerika – flüchteten. Mit dabei: Schauspieler Andreas Schulz (36), der von 2018 bis 2020 zum Ensemble am Theater der Altmark in Stendal gehörte und sich unter anderem als „Faust“ einen Namen machte.

Onkel bezahlt für die Flucht nach Amerika ein Vermögen

Nun kommt der gebürtige Berliner für einige Tage zurück an die Uchte: „Ich spiele einen jungen Mann, für den der Onkel eine Schiffsreise organisiert und bezahlt hat.“ 195 Dollar. Damals ein Vermögen. Lediglich mit einem Nachkriegskoffer aus Pappe, verschlissenen Schuhen, Unterwäsche, alten Hemden und einer löchrigen Cordhose fährt der Flüchtling erst mit der Dampflokomotive nach Bremerhaven, um kurz darauf im Bauch eines Ozeandampfers Richtung Amerika in See zu stechen ...

Die Stendaler Vorstellungen finden in Kooperation mit dem Theater der Altmark und mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt statt. Karten gibt es ab sofort an der Theaterkasse oder unter https://www.das-letzte-kleinod.de.

Übrigens: „Unsere Produktion lebt sehr vom Interesse und der Mitwirkung der Menschen vor Ort“, sagt Regisseur Jens-Erwin Siemssen, „deshalb freuen wir uns über Personen jedes Alters, oder vielleicht sogar eines Chores, die bei uns mitspielen und mitsingen möchten.“ Außerdem, so der Regisseur weiter, „würden wir uns freuen, wenn sich Zeitzeugen mit ihren eigenen Geschichten über Auswanderung und Flucht bei uns melden“. Wer mitmachen möchte: Einfach 0177/5998610 anrufen oder bei der Volksstimme melden. Wir leiten dann alles weiter.