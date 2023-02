Die Krabbelgruppe in der Kita „Stadtseeknirpse“ in Stendal kann bestehen bleiben - auch ohne Fördergeld. Das wird Eltern und Kindern dort geboten.

Eltern und Babys knüpfen in Stendal Kontakte in der Krabbelgruppe

Die Erzieherinnen Steffi Göritz und Jenny Reichow (von rechts) sind Ansprechpartner in der Stendaler Krabbelgruppe.

Stendal - Babys und Eltern entspannen, lernen einander kennen und treiben gemeinsam Sport in einer geschützten Umgebung. All das unter Anleitung von erfahrenen Erzieherinnen. Das war schon immer der Wunsch von Anke Götzky, Leiterin der Kita „Stadtseeknirpse“ in Stendal. Der Weg dahin war allerdings alles andere als einfach.