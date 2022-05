Endet im Stendaler Landratsamt die Barrierefreiheit am Aufzug?

Stendal - Vielleicht lag es einfach an der Situation. Daran, dass sich Carsten Rensinghoff ausgeliefert und ohnmächtig fühlte. Dabei hatte er nur schnell mittagessen wollen in der Cafeteria des Landratsamtes in der Stendaler Hospitalstraße. Dann stand er vor dem Fahrstuhl. Und es passierte... nichts.