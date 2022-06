Erster Spatenstich für Gerätehaus in Lüderitz

Lüderitz - Am Hopfendamm Nummer 3 in Lüderitz wird künftige die gemeinsame Adresse der Feuerwehrleute aus Lüderitz, Groß Schwarzlosen und Windberge lauten. Am Freitagnachmittag lag an dieser Stelle erst einmal nur ein großer Sandhaufen. Dort abgeschüttet, damit die Ehrenamtlichen gemeinsam mit der Politprominenz aus Kommune, Kreis und Land den ersten Spatenstich feiern konnten.