Kindergartenfest Erstes Familienfest seit zwei Jahren in der Kita „Anne Frank“ in Tangerhütte brachten auch Spenden

Coronabedingt ist in der Kita „Anne Frank“ in Tangerhütte schon lange kein größeres Kindergartenfest mehr möglich gewesen. Sogar zur Faschingsfeier im Februar mussten viele Kinder in Quarantäne zu Hause bleiben. Nun aber war es Zeit für ein Fest im Freien mit den Familien, das auch Auftakt für eine Spendensammlung war.