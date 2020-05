Nach langer Corona-Abstinenz trat „Nobody Knows“ in Stendal erstmals wieder live auf - auch wenn das Publikum in Autos sitzen musste.

Logo auf der Motorhaube

Stendal l Endlich mal wieder. Drei Worte, die auch von Familie Brohmann zu hören waren. Seit Jahren sind die Gardeleger Fans von „Nobody Knows“, tragen Shirts mit dem Bandnamen, das Bandlogo ziert unübersehbar die Motorhaube ihres Autos. Am Sonnabend waren sie schon recht früh in der Westaltmark aufgebrochen, um für das Konzert auf dem Stendaler Flugplatz einen Platz in der ersten Reihe, direkt vor der Bühne, zu bekommen. „Es ist ja schon ein paar Monate her, dass wir sie live gesehen haben“, sagte Torsten Brohmann, der mit Frau Mandy und Tochter Tania fast jedes Wochenende unterwegs ist („Wir machen schon ein paar Kilometer“), um „Nobody Knows“ zu hören und zu erleben.

Klingendes Zeichen der Solidarität

Das konnten sie am Samstag in der Eventarena des Stendaler Autokinos, allerdings anders als gewohnt. Denn der Platz vor der Bühne, der bei Konzerten der Lokalmatadoren mit tanzendem, mitsingendem, klatschendem und feierndem Publikum immer sehr eng gefüllt ist, blieb diesmal leer. Die Besucher mussten in ihren Autos bleiben, konnten die vier Musiker akustisch über das (oft ordentlich aufgedrehte) Autoradio und visuell über die 60 Quadratmeter große Leinwand genießen.

Zeichen aus dem Fenster

Aber sie fanden auch andere Wege, einen Hauch der bekannten „Nobody Knows“-Liveatmosphäre auf den Platz zu holen. Ein Beispiel: Beim Lied „Nummer zwei“ gehört es einfach dazu, dass an entsprechender Stelle im Refrain die Hände in die Luft schnellen, Zeige- und Mittelfinger zur Zwei ausgestreckt. Das ging auch vom Auto aus – mit heruntergelassener Scheibe. Bei anderen Liedern stimmte das Publikum hupend in den Rhythmus ein. Lautstarkes Hupen war der Beifallsersatz. „Es klingt etwas aggressiv, aber es hört sich gut an“, kommentierte Frontmann Max Heckel das auch für ihn etwas andere Konzert. Das sei ein „Zeichen der Solidarität“, hatte er zur Begrüßung gesagt – das der Fans zur Band ebenso wie das der Band zu ihren Fans.

Bilder Tania Brohmann und ihr Vater Torsten hatten sich einen guten Platz in der ersten Reihe, direkt vor der Bühne, gesichert.



Auch wenn das Publikum in Autos sitzen musste, nahm es ganz aktiv am Konzertprogramm teil, hier beim Lied „Nummer zwei“.



Einige Fans hatten besondere Einfälle, wie diesen bunten Wink-Staubwedel.



Glen Schwenzfeger betreute die Kameratechnik, um die Bühnenshow auf die LED-Leinwand zu übertragen.



Stimmungsvoller Auftritt

Bei denen bedankte sich das Quartett Max Heckel, Aaron Thalis, Marcel Storjohann und Lars Knoblauch mit einem gewohnt stimmungsvollen Auftritt. In den Autos wurde mitgesungen, andere folgten der Einladung von Max Heckel: „Es wäre schön, wenn die Autos mitzappeln könnten.“

Distanziert, aber erlebenswert

Ein Live-Konzert in Autokino-Atmosphäre, mit Popcorn, Nachos und Getränken – auf jeden Fall etwas anders und distanzierter, aber dennoch miterlebenswert.