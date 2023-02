In Stendal brodelt die Gerüchteküche. Der letzte „Essen auf Rädern“-Anbieter soll seinen Lieferservice eingestellt haben - Ihm wurde der Mietvertrag gekündigt. Stimmt das? Und wenn ja, wie geht es weiter?

Wo bekommen Senioren in Stendal bald ihre Mahlzeiten her?

Gerade für ältere Menschen stellt „Essen auf Rädern“ oft eine Erleichterung in der Bewältigung ihres Alltags dar. In Stendal gibt es aber keine öffentlichen oder gemeinnützigen Anbieter mehr.

Stendal - Vor allem für viele ältere Menschen in Stendal ist „Essen auf Rädern“ eine wichtige Einrichtung, die ihnen die selbstständige Bewältigung ihres Alltags ermöglicht. Allwöchentlich geben sie im Vorhinein an, wann sie mit Essen beliefert werden. In der Regel kostet ein Gericht inklusive Anlieferung zwischen fünf und zehn Euro.