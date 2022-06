Eva Lankau - Die neue Theaterpädagogin am Theater der Altmark in Stendal

Die neue Spielzeit am Theater der Altmark in Stendal hat mit einer neuen Mitarbeiterin in der Theaterpädagogik begonnen: Eva Lankau. Sie wird unter anderem einige der Bürgerbühne-Spielclubs betreuen.

Auf dem Theaterhof, aktuell noch Teil der Baustelle, hat Eva Lankau gleich in ihren ersten Stendaler Tagen einen urigen Lieblingsplatz gefunden: an einem der dicken alten Bäume.

Stendal - Was Eva Lankau in ihrem Job macht, will sie schon ihr halbes Leben lang: „Theater unters Volk bringen, nicht nur auf die Bühne.“ Das sagt sie heute als 30-Jährige, „das habe ich schon als 15-, 16-Jährige in mein Tagebuch geschrieben“. Denn den Weg ans Theater hat sie sehr früh eingeschlagen. Anfangs mit ihren Eltern. Sie haben sie oft zum Schauspiel und zur Oper mitgenommen.