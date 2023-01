Stendal - Das Schloss Schönfeld bei Bismark ist die beliebteste Lokalität für Hochzeitsfeiern in Sachsen-Anhalt. Rang zwei belegt das Berghotel Ilsenburg vor Trattoria al Faro in Goitzsche am Bernsteinsee. In der Bewertung für 2023, die auf Internetseitenaufrufen basiert, finden sich unter den zehn beliebtesten Hochzeitslocations Kloster Jerichow (Platz 5), Hotel Schloss Tangermünde (6) und Gut Zichtau (10).

