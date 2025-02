Unter Ausschluss der Öffentlichkeit Ex-Schöffe steht wegen sexuellen Handlungen an Minderjährigen vor dem Landgericht

Ein Prozess am Amtsgericht Stendal, an dem ein Mann als Schöffe beteiligt war, musste neu aufgerollt werden. Welche Straftaten dem Angeklagten zur Last gelegt werden.