Existenzgründung Stendal: Beraterin hat 1051 Firmen und Freiberufler begleitet

Wenn sich Sabine Falk Ende März in den Ruhestand verabschiedet, dann mit beeindruckender Bilanz: Die Gründungsberaterin hat im Landkreis Stendal 1051 Firmen und Freiberufler beim Start begleitet.

Sie kommt aus Altmark, lebt hier gern und hat als zertifizierte Gründerberaterin deren wirtschaftliche Entwicklung über viele Jahre begleitet: Sabine Falk. Zum Monatsende geht die BIC-Mitarbeiterin in den Ruhestand.

Stendal - Auch wenn sie das Zitat vom lachenden und weinenden Auge abgegriffen findet, spricht Sabine Falk es doch aus – weil es für sie in diesen Wochen einfach passt. Am Monatsende verabschiedet sie sich als Gründungsberaterin des Innovations- und Gründerzentrums BIC Altmark in den Ruhestand. „Es war mein Wunsch, jetzt erst mal einen Schnitt zu machen.“