Ehrenamtliche Richter gesucht Experte aus Stendal verrät, was man als Schöffe wissen sollte

Derzeit werden in Sachsen-Anhalt Schöffen und Schöffinnen gesucht. Auch in Stendal und Umgebung sind Bewerber gefragt. Was sie beachten sollten und wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie als Schöffe ausgewählt werden, erläutert Kay Timm vom Amtsgericht Stendal.