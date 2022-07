Extra-Sammelstellen für Straßenlaub in Tangerhütte gefordert

Ein Bild aus vergangenen Jahren: Straßenlaub in der Breiten Straße in Tangerhütte.

Tangerhütte - Der Herbst steht vor der Tür und noch immer scheint unklar, wie in Tangerhütte mit den anfallenden Laubmassen des öffentlichen Bereichs in den nächsten Wochen umgegangen werden soll. Nach der Einführung der Kostenpflicht für die Biotonne war auch in Tangerhütte immer wieder die Entsorgung diskutiert worden, eine in Aussicht gestellte Absprache über zusätzliche Sammelpunkte mit den Ortsbürgermeistern aber habe offenbar bisher nicht stattgefunden, kritisierte Peter Jagolski (SPD) jetzt im Hauptausschuss.