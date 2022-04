Fähre Ferchland/Grieben: Fünf Minuten Urlaub zwischen zwei Ufern

Seit sechs Wochen setzt die Fähre zwischen Ferchland und Grieben wieder über. Die Nutzer freut es, auch unter den „Seebären“ an Bord ist die Stimmung bestens.

Grieben/Ferchland - „Das ist schon eine feine Sache, dass die Fähre wieder fährt“, ist Siegfried Nitze zufrieden. Der Tangerhütter ist auf dem Weg nach Plau am See, um Aale zu kaufen. Per Schiff über die Elbe geht es schneller.