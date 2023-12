Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn hält einige neue Verbindungen für Stendal bereit. Worauf aber in Zukunft verzichtet werden muss.

Der Bahnhof in Stendal muss nach dem Fahrplanwechsel auf die Direktverbindung nach Amsterdam verzichten. Hinzu kommen jedoch viele neue regionale Verbindungen.

Stendal/MZ - Kürzlich änderte die Deutsche Bahn ihr Reiseangebot. Was der neue Fahrplan neben Halle, Magdeburg, Naumburg und Weißenfels für Stendal bedeutet, haben wir hier zusammengefasst.

Aus der "Traum von Amsterdam"

Leider verliert Stendal seine tägliche IC-Verbindung nach Amsterdam. Hinzu kommt, dass aufgrund von Bauarbeiten bis März kein Direktanschluss nach Berlin verfügbar ist.

Ab März rollt die Direktverbindung aber wieder normal im Zwei-Stunden-Takt. Bis dahin ist als Überbrückung alle zwei Stunden der Zustieg bei der Verbindung Düsseldorf-Berlin möglich.

Ebenfalls ab März ist im Zwei-Stunden-Takt die Fahrt von Stendal aus nach Frankfurt (Main) möglich. Darüber hinaus hält der Intercity 2230 von Magdeburg nach Hamburg auch in Stendal. Ebenfalls ist ein Zustieg in Stendal für die Reise an die Ostsee nach Rostock möglich.

Mehr regionale Möglichkeiten

Durch die Verzweigung des "Altmärker Y" werden montags bis freitags stündliche Fahrten nach Uelzen, Salzwedel und Wittenberge ermöglicht.

Am Wochenende verkehrt der Regionalexpress (RE) 20 alle zwei Stunden zwischen Magdeburg und Uelzen im Wechsel mit dem ebenfalls zweistündlichen, neu eingeführten RE19. Der RE19 verkehrt stark beschleunigt und bietet mit kürzeren Reisezeiten ab Magdeburg Hauptbahnhof Anschlüsse zu den IC-Zügen Richtung Halle und Leipzig.

Neu eingeführt werden außerdem zusätzliche Fahrten von und nach Wolfsburg. Dadurch werden von montags bis freitags Fahrten im Stundentakt ermöglicht.

Zudem wird die Verbindung mit der Bahn zwischen Stendal und Oebisfelde aufgrund neuer Verbindungen am Vormittag besser.