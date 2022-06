Fahrradgroßhändler „Little John Bikes“ investiert 750.000 Euro für Filiale in Stendal

Nach der Eröffnung des Indoor-Spielplatzes im Gewerbegebiet Uenglinger Berg siedelt sich dort erneut ein Unternehmen an. Der Fahrradhändler „Little John Bikes“ möchte in Stendal bis zu zehn Arbeitsplätze schaffen.

Die künftige Filialleiterin Jennifer Pohl und Mechaniker Jan Stolberg packen ein E-Bike aus. Am 3. Januar wird die „Little John Bikes“-Filiale in Stendal eröffnen. Das Unternehmen möchte insgesamt in Sachsen-Anhalt wachsen.

Stendal - Etwas schüchtern schaut das Ehepaar durch das Schaufenster. Es will wissen, was sich in dem seit einiger Zeit leerstehenden Geschäft im Gewerbegebiet Uenglinger Berg in Stendal abspielt. Sind da etwas Fahrräder zu sehen? Und was hat es mit dem Schild „Neueröffnung“ auf sich? Die Antworten auf die beiden Fragen gibt Robert Peschke, Geschäftsführer des Dresdener Fahrradgroßhändlers „Little John Bikes“.