Wirtschaft Fährschiff für die HADAG geht in Tangermünde zu Wasser

Schiffstaufe und Stapellauf – beides in einem hatte am 21. Juni die Mitarbeiter der Schiffbau- und Entwicklungsgesellschaft Tangermünde (SET) sowie Vertreter des Hamburger Unternehmens HADAG in Tangermünde zusammengeführt.