Grete Minde erobert wieder die Bühne. Nach der Uraufführung der gleichnamigen Oper von Søren Nils Eichberg im September 2009 auf dem Tangermünder Pfarrhof hat es die wohl bekannteste Frau der kleinen Elbestadt jetzt in das Theater der Landeshauptstadt geschafft.

Tangermünde/Magdeburg - Mehr als 13 Jahre sind vergangen, seit Theodor Fontanes Novelle „Grete Minde“ in der künstlerischen Ausdrucksform einer Oper Menschen in ihren Bann gezogen hatte. Im September 2009 hatte sich der Pfarrhof im Schatten der St.-Stephanskirche in einen großen Theaterplatz verwandelt. Vor dem damals noch unsanierten Christophorushaus wurde die Kulisse für die Uraufführung installiert.